Rimpasto di giunta, Toti si terrà la delega alla Cultura: “È un segno di attenzione e rispetto”

Genova. Le prime voci erano trapelate negli scorsi giorni, adesso è stato confermato: il presidente ligure Giovanni Toti vuole tenere per sé la delega alla Cultura lasciata libera dall’assessora Ilaria Cavo, eletta deputata per Noi Moderati alle ultime elezioni.

Il governatore ne ha parlato a margine della presentazione della mostra Rubens a Genova a Palazzo Ducale, citando la scelta analoga compiuta dal sindaco Marco Bucci al momento di varare la nuova squadra di governo: “È una scelta che potremmo fare identicamente in Regione Liguria tenendo sotto la presidenza la Cultura, che non è una diminutio ma un rafforzamento dell’amministrazione della cultura in questa città. Tenere le deleghe alla cultura sotto le massime cariche elettive credo sia un segno di grande attenzione e rispetto di questo settore che si interseca con turismo e promozione del territorio e ha bisogno di un coordinamento tra assessori di qualità”.

