Ristoranti e locali alle prese con il boom dei costi energetici. Per molti l’aumento dei prezzi è l’ultima chance

Non hanno appeso le bollette sul vetro di ingresso di locali e ristoranti, ma gli aumenti ci sono eccome e il timore di dover far fronte a un periodo lacrime e sangue è diffuso. I ristoratori e i titolari dei pubblici esercizi del centro spezzino non nascondono le difficoltà e in alcuni casi, scusandosi con la clientela, comunicano aumenti alla cassa su questo o quel prodotto. Le voci raccolte da CDS parlano di cifre lievitate in maniera esponenziale. E non parliamo solamente delle bollette per gas e luce.

Per Origami, ristorante vegetariano e vegano che nei mesi scorsi si è spostato di qualche centinaio di metri, approdando in Via Gioberti quella dell’energia è però proprio la voce di spesa che è cresciuta maggiormente, come avviene per chi punta maggiormente sulla trasformazione dei cibi. “Le bollette sono passate da 8/900 a 2.500/2.600 euro: in pratica – spiega Valentino De Medici – abbiamo un fardello di cento euro al giorno solo per sostenere i costi energetici. La situazione è difficile da sostenere e abbiamo già avvisato i dipendenti che finché la stagione turistica tiene, sin quando regge questa ultima coda d’estate, andiamo avanti, poi non sappiamo se i costi saranno coperti… A quel punto decideremo se tenere chiuso per un periodo oppure se concentrarci sui soli fine settimana. Aumenti in vista? Abbiamo ritoccato qualche prezzo già a luglio, nel momento del trasloco, per ora non ne modificheremo altri”.

