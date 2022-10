Savona, gli amici lanciano una raccolta fondi per Aissam: “Servirà a sostenere la sua famiglia”

Savona. Una raccolta fondi in ricordo di Aissam “per sostenere la sua famiglia”. È stata lanciata dagli amici di Aissam Chahmi. Il corpo senza vita del 22enne, scomparso martedì scorso, è stato ritrovato la mattina dello scorso primo ottobre, a 500 metri dalla foce del torrente Letimbro.

E gli amici di sempre hanno deciso di non lasciare sola la famiglia in questo momento di dolore inimmaginabile, promuovendo la raccolta fondi sulla piattaforma Go Fund Me (QUI il link per aderire): l’iniziativa ha già quasi raggiunto la cifra di 4mila euro.

