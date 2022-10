Tabaccaio da pochi mesi, sorpreso a vendere sigarette a un minore

Soltanto dallo scorso maggio aveva preso la licenza per gestire un tabacchino in centro storico. Tuttavia è già stato colto in flagrante dalla Polizia Locale per aver infranto il noto divieto generale di vendere ogni tipo di prodotti a base di tabacco a soggetti minorenni, con l’obbligo di chiedere l’esibizione di un documento di identità a meno che la maggiore età non sia manifesta. Gli agenti, appostati in abiti civili nelle vicinanze della rivendita, hanno assistito alla vendita di un pacchetto di sigarette a un minore, transazione avvenuta senza che il rivenditore battesse ciglio. Le conseguenze previste dalla legge per il commerciante saranno pesanti; a suo carico verrà redatto verbale con sanzione fino a 3.000 euro e l’episodio segnalato alla competente Agenzia delle Dogane e Monopoli che disporrà la sospensione dell’attività per 15 giorni. In caso di reiterazione, la normativa prevede che la sanzione pecuniaria aumenti fino a 8.000 euro e venga disposta la

revoca definitiva della licenza, come avvenuto negli scorsi giorni a carico di un altro tabacchino sorpreso dagli stessi agenti in altra zona del centro città.

