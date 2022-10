Tar respinge ultimo ricorso sul Piano spiagge di Marinella

La seconda sezione del Tar della Liguria ha respinto il ricorso presentato da Iris Srl – titolare di uno stabilimento balneare in parte ricadente sul litorale di Marinella – nei confronti del Comune di Sarzana e Regione Liguria per l’annullamento delle rispettive delibere di marzo 2020 e dicembre 2019 relative l’approvazione del Sua per gli arenili che avrebbe comportato il taglio di due stabilimenti. I giudici del Tribunale amministrativo ligure hanno ritenuto infondati i rilievi riguardanti lo strumento urbanistico e la concessione demaniale; la violazione della legge regionale riguardante la modifica del Prg vigente; del Piano Territoriale; il passaggio procedimentale avvenuto in fase di approvazione del Sua; la violazione dei principi generali di pianificazione urbanistica e infine l’illegittima eliminazione della previsione degli spogliatoi nell’area oggetto del Sua. Il Tar ha inoltre deciso per la compensazione delle spese di causa “attesa l’oggettiva complessità della normativa regionale sul regime transitorio relativo alle modificazioni degli strumenti nei comuni che non hanno ancora approvato il Puc”.

Il respingimento del ricorso sancisce di fatto la definitività del piano spiagge di Sarzana non essendoci più i tempi tecnici per la presentazione di altri ricorsi.

