Terremoto, dopo la scossa scattati i controlli sulle autostrade di Genova: verificati viadotti e cantieri

Genova. Dopo la scossa di terremoto di ieri sera, dopo pochi minuti dal terremoto, sono scattati i controlli sulle autostrade di Genova, con ispezioni diffuse su i principali viadotti e gallerie entro i dieci chilometri dall’epicentro. A farli i tecnici di Autostrade per l’Italia che al termine delle ispezioni non hanno rilevato, fortunatamente, danni a cose o persone.

La notizia arriva da fonti interne all’azienda: si sarebbe trattato di controlli ‘automatici’ regolati da un protocollo che interviene in caso di scosse di una certa entità, come quella di ieri sera, con epicentro a Davagna e una magnitudo di 3.5, e come quella dello scorso 22 settembre.

