Sanremo. Nel turno infrasettimanale della settima giornata di andata la Sanremese al Comunale riceve l’Asti. Mister Giannini, oltre agli infortunati Fischer e Mauro, deve rinunciare all’acciaccato Mikhaylovskiy e allo squalificato Aita. In campo al loro posto dal primo minuto Bechini e Ricossa in difesa. Per il resto in campo gli stessi del successo di Borgosesia. Panchina per Scalzi, non al meglio, e per gli ultimi acquisti Basso e Secondo.

