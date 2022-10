Val Graveglia: “Torrente spianato, in nome della sicurezza idraulkicasembra una camionale”

Da Umberto Righi, presidente Fi.Ma Chiavari

Ci risiamo, si parla di nuovo di “ruspe nel fiume” e non vorrei che qualcuno pensasse che c’è l’ho solo con le donne, ma dopo San. Colombano, è ancora una “sindaca” che ha le responsabilità di tale operato. Se Chiavari prende tempo (o perde tempo) per la messa in sicurezza dell’Entella, dichiarando di attendere le autorizzazioni, perché forse sa già che se durante i lavori nell’Oasi gli sotterrano qualche anatra, arrivano gli animalisti in comune; a pochi chilometri invece c’è chi le autorizzazioni le ha avute “anche i finanziamenti” per mettere in sicurezza il tratto di torrente Graveglia ricadente nel comune di Né, ma bellamente sorvolando sugli aspetti di tutela dell’ecosistema fluviale, in primis i pesci, che in questi casi vanno non solo rispettati, ma pure “recuperati” e spostati in zona non interessata dai lavori.

