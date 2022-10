Albenga Volley bene in Coppa, Barbara Gioda: “Siamo soddisfatti di queste prime due uscite”

Albenga. Continua la marcia dell’Albenga Volley in Coppa regionale. La formazione femminile, che militerà nel campionato di Serie C, ha infatti superato, bissando l’esordio, 3 a 0 il Finalmaremola.

Ancora segnali di crescita per la biancoblù, come conferma anche la viceallenatrice Barbara Gioda: “Abbiamo approcciato il match in modo sereno, nonostante fosse il nostro esordio casalingo. Abbiamo sfruttato la categoria di differenza e il divario tecnico, provando diverse formazioni e facendo girare le giocatrici nei vari ruoli. Sia io che il coach siamo convinti di avere un gruppo forte e tutte le ragazze devono saper entrare in campo dando la giusta sicurezza. Siamo soddisfatti di queste prime due uscite, ma siamo consapevoli che c’è sicuramente ancora tanto lavoro da fare, specialmente nella continuità e nella concentrazione. E’ comunque normale data la giovane età e un gruppo che si deve ancora consolidare a pieno dopo i nuovi innesti”.

