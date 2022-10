Amiu, 6 milioni di euro per 15 nuove spazzatrici elettriche: il bando per fornitura e manutenzione

Genova. Quindici nuove spazzatrici elettriche fornite in tre lotti distinti della durata di tre anni, con compresi sette anni di manutenzioni per un valore di poco più di 6 milioni di euro. Questo il bando di fornitura emesso dal Comune di Genova, nell’ambito del Pon Città metropolitane con il finanziamento dei fondi React Eu, per dotare Amiu di nuovi macchinari ‘sostenibili’ per la gestione della pulizia urbana.

Il procedimento di gara, pubblicato dalla civica amministrazione genovese, prevede la divisione di tre lotti che prevedono la fornitura di 5 spazzatrici piccole, nel primo lotto e 5 spazzatrici medie, per il secondo e il terzo lotto. Chi vorrà presentarsi come fornitore dovrà inoltre assicurare 7 anni di manutenzioni “comprese nel prezzo”. Una manutenzione full service stimata in 435 ore divise nel settennato.

