Alunni delle quattro terze medie dell’Istituto comprensivo di Lerici affascinati ieri in sala consiliare dalla lezione dell’antropologo spezzino David Bellatalla, docente universitario in Mongolia, Paese di cui è ambasciatore culturale. Bellatalla ha appassionato i ragazzi raccontando i suoi viaggi, compreso Il Grande Viaggio, come il titolo del libro che ne ha tratto, che lo ha visto percorrere a piedi, in due anni, l’intera Via della seta. Tante le domande degli studenti, soprattutto sul significato del viaggio e sull’importanza della storia vissuta ogni giorno e non studiata solo sui libri di testo, come anche della geografia intesa non come una serie di dati e di nomi, ma come conoscenza ed immersione in un ambiente. Ad accompagnare le classi, i dicenti e la dirigente Vanda Zurrida. L’iniziativa è stata promossa dall’assessore all’Istruzione, Laura Toracca, e dall’Unitre di Lerici, presieduta da Eliana Bacchini, ex dirigente del Comprensivo.

L’articolo Appassionante incontro con David Bellatalla per gli alunni delle medie di Lerici proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com