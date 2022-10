Dall’ufficio stampa di Autostrade

Alle ore 18:40 circa sull’autostrada A10 Genova – Savona, nel tratto compreso tra Genova Aeroporto e il bivio con la A7 in direzione Genova, è stato spento e rimosso il mezzo andato precedentemente in fiamme in corrispondenza del km 1 sul ponte San Giorgio.

Sul luogo dell’evento sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione di Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia.

