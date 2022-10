Autostrtada: migliorato l’automobilista ustionato

Da Comunicazione Vigili del fuoco di Genova (La persona ustionata è meno grave di quel che si pensava in un primo momento; il codice rosso è stata derubricato in giallo ed è ricoverata al centro grandi ustionati di Villa Scassi ndr)

Nel tardo pomeriggio odierno, i Vigili del fuoco sono intervenuti sull’autostrada A10, sul ponte San Giorgio, per l’incendio di una autovettura.

Il conducente, accortosi del fumo che usciva dal cofano, ha accostato ed abbandonato il veicolo mettendosi in salvo. I Vigili del Fuoco, dopo aver spento le fiamme hanno verificato i canali di scarico del ponte, a causa di uno sversamento di carburante. Il traffico è rimasto chiuso verso Genova, per il tempo necessario all’intervento.

