Chiusura Aurelia Arenzano con allerta gialla, Bozzano: “Serve un tavolo operativo e la gratuità dell’autostrada”

Liguria. “Ho appena presentato un Ordine del Giorno da discutere in Consiglio Regionale perché sia attentamente analizzata la situazione della viabilità di Arenzano, già interessata nel 2016 da blocchi causati da un grave smottamento. Recentemente infatti, a causa di uno ulteriore smottamento che ha lesionato le reti di protezione in zona Pizzo, l’Anas ha firmato un’ordinanza con cui impone la chiusura del transito sull’Aurelia in entrambe le direzioni già con l’allerta meteo gialla, appena iniziano le precipitazioni. Durante lo stop alla viabilità, l’unico percorso alternativo è quindi rappresentato dall’autostrada Genova-Savona, spesso interessata da lavori che ne prevedono la chiusura”. Lo ha dichiarato il consigliere regionale di Cambiamo Alessandro Bozzano.

“Tale provvedimento, come era prevedibile – prosegue Bozzano -, ha allarmato cittadini e amministratori, fortemente preoccupati per i gravi disagi che ciò comporterà, fino ad arrivare all’isolamento viario verso Genova per i comuni di Arenzano e Cogoleto, con l’interruzione del servizio di trasporto pubblico su gomma che consente a numerosi lavoratori e studenti di raggiungere quotidianamente le loro sedi e, inoltre, l’impossibilità di raggiungere in breve tempo il Pronto Soccorso di Voltri”.

