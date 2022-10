Folla per Verde e Caldara allo Store, la terza maglia vende più delle altre

Due indizi fanno una prova. Dopo aver venduto in pochi giorni il primo stock della terza maglia ispirata alle Cinque Terre attraverso l’e-commerce, che ha una platea nazionale e internazionale, la casacca più colorata della storia dello Spezia Calcio fa il “vuoto” sugli stand anche dal vivo. L’occasione è stato il ritorno degli appuntamenti con i calciatori aquilotti presso lo store ufficiale di Piazza Sant’Agostino. Una abitudine consolidata ai tempi della serie B, poi cancellata dalla pandemia per non creare occasioni di assembramento non necessarie.

