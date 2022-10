Giovani in campo per il rinnovamento del centrosinistra sarzanese: “Amministrative richiedono coraggio della discontinuità e del ricambio”

“L’appuntamento con le elezioni amministrative del 2023 richiede il coraggio della discontinuità e del ricambio. Le forze politiche del centrosinistra, le associazioni e le organizzazioni di base, tutte le donne e gli uomini che si riconoscono nei valori di un centrosinistra largo e aperto sono davanti a una sfida importantissima, la necessità di un cambiamento radicale, nei metodi e nei modi. Sarzana ha coltivato una generazione di cittadini preparandola negli studi, nel lavoro, nel volontariato, nell’arte e nello sport: queste giovani persone si sono distinte chi per aver espresso anche a livelli altissimi il proprio talento, chi per averlo messo al servizio della comunità e della cura degli altri. Oggi e soprattutto nel 2023 questo collettivo è chiamato ad assumersi le proprie responsabilità: ai giovani non si chieda di parlare solo “dei giovani” e “ai giovani”, ma di farsi carico di preparare il futuro, per tutti. Possono regalare il loro tempo e la loro energia; altri, con generosità e disinteresse, possono mettere a disposizione la loro esperienza e la loro conoscenza. Nessuno si salva da solo. Ci sono urgenze che non possono essere rimandate: l’impegno per la tutela dell’ambiente e del paesaggio e per uno stile di vita sostenibile, la ricostruzione di un piano di solidarietà sociale che non lasci indietro le giovani famiglie e i giovani lavoratori, un argine contro l’esodo demografico che spinge ventenni e trentenni ad abbandonare la città che li ha cresciuti per mettere radici altrove.

È un altissimo compito della politica ascoltare questi bisogni, cercare le risposte attraverso una partecipazione ampia, effettiva, plurale, costruire le basi di un nuovo spazio autenticamente civico, a partire dal basso, a partire da nuove generazioni non più sullo sfondo, ma protagoniste, insieme a tutti gli altri, oltre ogni personalismo”.

I firmatari:

