Il Monza tira tanto e concede poco da quando è arrivato Palladino

Il Monza ha vinto gli ultimi due match di campionato senza subire gol; l’ultima squadra neopromossa ad avere infilato tre successi consecutivi in Serie A senza incassare reti è stata il Palermo, nel dicembre 2004. Non solo, nelle due partite disputate con Raffaele Palladino in panchina, è anche la squadra che ha subito il minor numero di tiri in Serie A. Soltanto 13, almeno cinque in meno di qualsiasi altra.



Inoltre ha aumentato notevolmente il numero delle conclusioni effettuate, passando da una media di nove tiri a match nelle prime sei sfide di Serie A, a una media di 15 con Raffaele Palladino al timone. In particolare, i brianzoli tirano di più dalla distanza: 15 tentativi da fuori area negli ultimi due incontri, meglio hanno fatto solo Udinese (19) e Inter (17) nel parziale.

