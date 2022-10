Jazzando InGenova, venerdì a Borgo Incrociati il concerto del Giampaolo Casati Quartet

Genova. Per “Jazzando inGenova”, venerdì 7 ottobre alle 18, in via Borgo Incrociati, sono in programma il concerto gratuito di Giampaolo Casati, con il suo nuovo progetto Standard’s Time Quartet, e l’esibizione di live painting di Davide Di Donna.

Sulla scena nazionale ed internazionale da ormai quarant’anni, Giampaolo Casati vanta molteplici collaborazioni prestigiose, da Carla Bley a Benny Golson e Don Braden, ed è docente di musica jazz presso il Conservatorio “Antonio Vivaldi” di Alessandria.

