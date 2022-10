Nuovi guai per “Bonnie e Clyde”: si separano dopo un nuovo colpo a Torre del Lago, lui viene fermato a Sarzana e minaccia i carabinieri con una roncola

Sono stati arrestati due volte in tre giorni e uno dei due ha minacciato con una roncola i carabinieri. Ed è così che nei confronti dei “Bonnie e Clyde”, carrarese di 45 anni lei e marocchino di 24 lui già pizzicati a Sarzana nei giorni scorsi, sono scattate di nuovo le manette ai polsi per un altro colpo a Torre del Lago e a di nuovo nella città della Val di Magra.

Dopo i primi provvedimenti scattati qualche giorno fa proprio a Sarzana, che prevedevano l’obbligo di firma in caserma, la coppia è tornata in azione. Ieri pomeriggio nei pressi di Torre del Lago i Carabinieri del posto hanno sorpreso la coppia mentre tentava un altro furto. I militari sono riusciti a bloccare la donna, risultata essere la stessa protagonista degli episodi avvenuti a Sarzana, mentre il compagno è riuscito a darsi alla fuga. Forte il sospetto che si trattasse dello stesso soggetto arrestato solo 48 due giorni prima.

La sua libertà non è però durata molto: stanotte, intorno alle due, i Carabinieri di Sarzana hanno sorpreso il 24enne marocchino in via Crociata, mentre tentava l’effrazione della saracinesca di un negozio. Alla vista della pattuglia, il giovane ha reagito e, nel tentativo di assicurarsi la fuga, ha scagliato una pesante roncola verso uno dei militari, che è riuscito fortunatamente a schivare il colpo. Il giovane straniero è stato così bloccato e dichiarato in arresto. Dopo aver trascorso il resto della nottata in camera di sicurezza, l’arrestato è comparso stamattina in Tribunale, dove il giudice, nel convalidare l’arresto, ha disposto la custodia cautelare in carcere.

