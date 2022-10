Sono 1.155 i nuovi positivi al Covid-19 in Liguria accertati nelle ultime 24ore grazie a 5.878 tamponi molecolari e antigenici rapidi. Questo il dettaglio riferito alla provincia di residenza delle persone testate: Imperia 156, Savona 238, Genova 583, La Spezia 178. Il bollettino riporta anche due decessi avvenuti fra il 2 e il 4 ottobre a Sanremo e Genova, che portano a 5.582 il numero delle vittime liguri da inizio pandemia, 651 dei quali nello Spezzino dove attualmente i casi attivi sono 1.731 su 12.751. In lieve aumento i posti occupati negli ospedali che passano da 138 a 140, di cui 5 in terapia intensiva. In Asl5 si passa invece da 27 a 25 con un solo paziente nel reparto dei casi più gravi. Nelle ultime 24ore infine le persone guarite sono state 744 per un numero complessivo di 563.467 da inizio emergenza.

L’articolo Nuovi positivi sempre sopra quota mille, situazione stabile negli ospedali proviene da Citta della Spezia.

