Oss e infermieri, assunzioni “col contagocce” nelle Asl per non lasciare i privati senza personale

Genova. Assunzioni sì, ma non troppe. È questo, in estrema sintesi, il contenuto della circolare che Alisa ha inviato negli scorsi giorni alle Asl e alle aziende ospedaliere dopo l’approvazione delle graduatorie relative ai maxi concorsi per infermieri e operatori socio-sanitari. Un “contagocce” che viene imposto per una ragione molto chiara: evitare che le Rsa e le altre strutture socio-sanitarie private rimangano da un giorno all’altro senza personale sufficiente a garantire i servizi, rischio evidenziato dalle stesse associazioni datoriali.

“Si raccomanda alle aziende, enti e istituti del servizio sanitario regionale di procedere alle chiamate per l’assunzione del personale infermieristico e degli operatori socio-sanitari esclusivamente compreso nel contingente dei vincitori assegnati a ciascun ente – si legge nel testo della comunicazione firmata dal direttore generale del dipartimento regionale Salute e servizi sociali Francesco Quaglia e dal direttore generale di Alisa Filippo Ansaldi -. Le assunzioni successive saranno effettuate attraverso una pianificazione che tenga conto dell’esigenza di non compromettere la tenuta del sistema dei servizi residenziali e semiresidenziali socio-sanitari”.

