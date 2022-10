Pranzo concerto al Pin con la Filarmonica Giacomo Puccini. Protagonista l’epoca del rock anni 70/80

Domenica 9 ottobre il Pin ospita il “pranzo concerto” della Filarmonica Giacomo Puccini della Spezia, banda cittadina e storica della nostra città. Il complesso filarmonico si esibirà in un repertorio molto vario, moderno e internazionale, infatti spazierà con dei medley dedicati a cantanti italiani come Mina, Raffaella Carrà, De Andrè e brani stranieri che hanno segnato l’epoca del rock anni 70/80 come Y.M.C.A., “Smoke on the water”, “The final countdown” ed altri brani ancora. Il concerto si svilupperà in due momenti distinti: dalle 12 alle 13 per l’accoglienza e l’aperitivo degli ospiti del ristorante e dalle 14 alle 15 a chiusura della giornata.

