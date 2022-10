‘Raccontiamoci’, Cosenza: “Manifestazione ricca di ospiti, emozioni, parole e musica. Appuntamento al 2023”

Si è tenuta questa estate la seconda edizione di Raccontiamoci, l’iniziativa dedicata al racconto dei luoghi e delle tradizioni del territorio lericino. Un’apprezzata rassegna curata dal consigliere comunale Antonio Cosenza, che ha la delega ai piccoli eventi. “Rinfrancato dal più che positivo risultato del 2021 – spiega Cosenza -, dai primi di febbraio ho cominciato a organizzare Raccontiamoci 2022. Identico l’obbiettivo: rappresentare la cultura popolare di Lerici e delle sue frazioni attraverso la voce di chi in questi luoghi è nato, abita o ha soggiornato per brevi o lunghi periodi, di chi ci lavora e intende tramandare la propria storia, le proprie tradizioni o ha voglia di migliorare il suo territorio attraverso il proprio talento o progetti di varia natura”.

Quest’anno la rassegna ha toccato i Monti di San Lorenzo, Tellaro, San Terenzo, La Serra, Pugliola, La Rocchetta, il Parco di Falconara e il capoluogo Lerici, con un’iniziativa dedicata al racconto dell’impegno in prima linea nell’affrontare la pandemia; il tutto arricchito da due appuntamenti musicali – un concerto jazz al castello e il concerto dell’associazione Axmo in Rotonda Vassallo.

“Una manifestazione ricca di ospiti, emozioni, parole e musica. Sono molto orgoglioso di aver introdotto personaggi noti e meno noti, ma tutti comunque legati al territorio, come è nello spirito del mio modo di fare cultura popolare. Si riparte il 23 giugno 2023 con il solito entusiasmo”, conclude Cosenza.

