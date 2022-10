Infortunio sul lavoro questa mattina in via Enrico Figari, la strada che dal centro di Camogli conduce alla via Aurelia. Erano le 9.50 in cui vi sono diversi cantieri. Un uomo di 47 anni, colpito al cranio, è stato soccorso dai militi della Croce Verde di Camogli e trasportato in codice giallo al pronto soccorso del San Martino. Sul posto verifiche di Carabinieri e Asl-3.

» leggi tutto su www.levantenews.it