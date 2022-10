Variante Aurelia, procedono i lavori nel primo tratto del terzo lotto. La conclusione è attesa per la fine del 2023

Proseguono i lavori nello stralcio A del terzo lotto della Variante Aurelia. L’impresa Ici, Italiana costruzioni infrastrutture Srl di Roma, sta portando avanti l’appalto affidato da Anas nel marzo 2021 e dovrebbe riuscire a concludere in tempo, ovvero entro la fine del 2023, l’intervento in corso, nonostante le difficoltà che l’intero comparto edile sta sperimentando nelle forniture dei materiali. In particolare in queste settimane stanno procedendo le opere dello svincolo di Via Del Forno, che incidevano fortemente sulla viabilità locale, con una configurazione che prevede un sistema di rampe a trombetta, la realizzazione di due viadotti (Via del Forno 120 metri e Rampa A 57 metri) e di una galleria artificiale di 150 metri, che creeranno il ricollegamento al tratto già realizzato con il secondo lotto dello svincolo di Felettino.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com