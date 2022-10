Ventimiglia, stranieri bivaccano davanti alla stazione: interviene la polizia locale

Ventimiglia. La presenza massiccia di stranieri seduti sugli scalini di un locale in piazza Cesare Battisti a Ventimiglia spaventa residenti e fruitori della stazione ferroviaria. Questo il motivo per cui, in serata, la polizia locale della città di confine, su input del commissario prefettizio Samuele De Lucia, è intervenuta per allontanare il gruppetto formato da numerosi cittadini extracomunitari, tutti uomini.

Gli agenti hanno allontanato gli stranieri ed effettuato poi diversi passaggi sull’auto di servizio per verificare che non fossero tornati a occupare aiuole e altri spazi della piazza, in modo da garantire tranquillità a residenti e pendolari.

