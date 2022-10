Zoagli: “Necessario un trasporto pubblico a chiamata”

Da Gian Giacomo Solari e Mirko Mussi, consiglieri comunali “Zoagli nel cuore”



Ad integrazione della nostra precedente nota prot. 0005391 del 29.4.22 e preso atto dell’affidamento del servizio taxi tramite servizio ncc, le rinnoviamo istanza diretta ad istituire almeno sperimentalmente, con un costo presunto di euro 3.000,00 al mese, un servizio di trasporto pubblico locale tramite chiamata del ncc, convenendo con lo stesso eventuali importi agevolati (ad esempio € 10,00 a chiamata), per assicurare a persone anziane o con difficoltà a muoversi e/o senza patente abitanti in Via Canevelli, Bernabò Brea e Dei Mulini, la possibilità di raggiungere più agevolmente il centro di Zoagli che necessita di essere mantenuto vivo e accessibile a negozi e servizi.

