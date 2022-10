Zoagli: “Strade sporche anche per la festa patronale”

Da Gian Giacomo Solari consigliere comunale e capogruppo di “Zoagli nel cuore”

Domenica 2 ottobre Zoagli centro, Parrocchia di San Martino ha festeggiato il Santo patrono la “Madonna del Rosario “, festa meta di visitatori, turisti e residenti che partecipano anche alla processione. In una cittadina ben amministrata in questa particolare circostanza le stradine e scalinate e proprietà comunali dovrebbero presentarsi in ottimo stato, invece come si evince da alcune foto si presentano in pessimo stato: C inizio via S Pietro, D scalinata dalla galleria alla stazione FS e alla passeggiata a mare di levante con lampada ostruita, B scalinata dal campo di tennis alla via Aurelia, A proprietà comunale, lascito Vicini in via Garibaldi 23, E per non parlare del sentiero che da costa Casaretto va al Santuario della Madonetta.

