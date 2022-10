E’ uscita la classifica annuale dei bar votata da 600 esperti del settore in tutto il mondo, che ogni anno “crea” la guida internazionale dei migliori bar e destinazioni per bere in tutto il globo.

Quest’anno gli esperti hanno incoronato Il PARADISO di Barcellona dell’italiano Giacomo Giannotti come miglior bar 2022.

