Angelo Gratarola – attuale direttore dell’Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione e direttore del Dipartimento Emergenza dell’Ospedale Policlinico San Martino oltre che coordinatore del Dipartimento Interaziendale Regionale dell’Emergenza urgenza di Alisa – è stato designato assessore alla Sanità della Regione Liguria. Gratarola è stato in prima linea durante gli anni difficili dell’emergenza Covid sia in corsia tra i pazienti sia nella cabina di regia con gli altri professionisti del sistema sanitario. Gratarola è stato scelto dal presidente della Regione Giovanni Toti in condivisione con tutti i partiti che compongono la maggioranza di governo della Regione e in particolare con i coordinatori regionali di Fratelli d’Italia Matteo Rosso, della Lega Liguria Edoardo Rixi e di Forza Italia Carlo Bagnasco: la selezione del profilo più adatto è stata portata avanti con un costante dialogo con gli alleati in modo da arrivare all’affidamento dell’incarico al professionista che rappresenta la migliore sintesi tra capacità, esperienza e condivisione del progetto. La nomina, il passaggio di consegne e l’assegnazione formale delle deleghe avverranno nei prossimi giorni, il tempo necessario a concludere le procedure previste.

L’articolo Angelo Gratarola è il nuovo assessore regionale alla Sanità proviene da Citta della Spezia.

