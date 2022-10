Appartamento occupato avusivamente, sgombero nella notte in Via Volta

Questa notte è stato effettuato lo sgombero da parte della Polizia Municipale di un alloggio in gestione Arte Spezia situato in via Alessandro Volta, a Valdellora, occupato abusivamente da circa due mesi. L’alloggio, dopo che sarà messo in sicurezza e al termine delle indagini giudiziarie, tornerà disponibile per una nuova assegnazione. “Ringrazio le quattro ARTE liguri – ha detto l’assessore all’Urbanistica Marco Scajola – che, tra le tante difficoltà che affrontano ogni giorno, sono impegnate a tutelare la legalità. Grazie al lavoro svolto da Arte Spezia in collaborazione con le Forze dell’Ordine, oggi è stato liberato un alloggio occupato abusivamente, nel quale sono stati trovati degli elementi che fanno presupporre fosse una base per lo spaccio di droga. Un intervento importante a tutela dei cittadini e della loro sicurezza”. “Anche questo intervento da parte della Polizia Municipale – aggiunge l’amministratore unico di Arte Spezia Marco Tognetti – conferma la stretta e continua collaborazione con le Forze dell’Ordine finalizzata al ripristino della legalità anche per gli alloggi di Arte, a tutela della sicurezza dei nostri inquilini”.

L’articolo L’italo-francese Vincent Tondo in concerto alla galleria libraria ‘Golfo dei Poeti’ proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com