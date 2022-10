Autore di furti e rapine sui treni rintracciato a Sarzana dalla Polizia

Prosegue l’attività di contrasto della criminalità presente nel nostro territorio da parte della Polizia di Stato. Nella giornata di ieri a Sarzana un cittadino extracomunitario di origine magrebina, senza fissa dimora, pluripregiudicato e irregolare sul territorio nazionale, è stato scovato dagli agenti del Commissariato all’interno di un edificio in stato di abbandono insieme ad altri connazionali.

L’uomo, conosciuto dalle Forze di Polizia per i numerosi reati commessi nella provincia spezzina con particolare reiterazione nel comune della Val di Magra, ultimamente si era ‘specializzato’ in rapine e furti sui treni.

Il ‘pendolare’ infatti, individuata la vittima, attendeva la fermata del treno in stazione e con tempismo perfetto, poco prima della chiusura delle porte, scendeva dandosi alla macchia con quello che riusciva ad arraffare, la maggior parte delle volte la refurtiva consisteva in borse firmate e cellulari.

A termine degli accertamenti di rito, l’uomo di 35 anni, attenzionato dalle Forze di Polizia Europee in quanto seguace del pensiero jihadista, veniva denunciato e accompagnato presso l’ufficio Immigrazione della Questura di La Spezia per la notifica del provvedimento di espulsione e l’accompagnamento presso il Centro di Permanenza di Torino per il successivo rimpatrio nel paese di origine. Nei confronti degli altri tre soggetti nordafricani sono in corso ulteriori accertamenti.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com