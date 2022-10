Autostrade, in Liguria torna l’incubo cantieri. Tregua per Ognissanti, Immacolata e Natale

Genova. Si è svolto oggi un incontro del tavolo tecnico di coordinamento sui cantieri autostradali, a cui hanno partecipato Regione Liguria, Anci, Comune di Genova, Anas, e i concessionari (Salt, Aspi, Autofiori).

“Dopo la lunga pausa estiva e quella in coincidenza con il Salone Nautico di Genova – spiega l’assessore alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone – inizia ora un periodo di lavori più importanti e non dilazionabili, in vista di un nuovo alleggerimento tra ponte dell’Immacolata, Natale e la fine dell’anno. I concessionari hanno accolto la nostra richiesta che, come ogni anno, va nella direzione di avere durante il ponte di Ognissanti un alleggerimento dei cantieri, in modo da garantire la mobilità durante quei giorni”.

