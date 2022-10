Tornano i laboratori creativi di Biblioteca d’arte. Primo appuntamento martedì 11 ottobre alle 16:30 per scoprire la “cameretta di Vincent Van Gogh”. Il laboratorio creativo si svolgerà all’interno della Biblioteca Speciale d’Arte e Archeologia, al piano terra della Palazzina delle Arti, in via del Prione 238. La prenotazione è obbligatoria allo 0187-727918/885 oppure tramite mail biblioteca.arte@comune.sp.it

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com