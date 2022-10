Domani al PalaFigoi il Trofeo Gian Luigi Corti di pallavolo S3

Genova. Va in scena sabato 8 ottobre la 2° edizione del Trofeo Gian Luigi Corti di Pallavolo S3 promosso dal Comitato Liguria Centro della Federvolley in collaborazione con Stelle nello Sport. La manifestazione, nata per ricordare la storica figura del giornalista e dirigente sportivo che nel mondo della pallavolo ha ricoperto numerosi incarichi contribuendo in modo importante alla crescita del movimento a Genova e in Liguria e all’affermazione in campo internazionale, è riservata quest’anno alla categoria Under 12.

Saranno 32 le squadre impegnate sul campo per un totale di oltre 200 mini-pallavolisti. Una grande festa che inizierà alle ore 14 e terminerà con le premiazioni intorno alle ore 19. In settimana è stato effettuato il sorteggio presso il Comitato Liguria Centro alla presenza del Presidente Paolo Bassi, del vicepresidente Tiziana Piano e di Michele Corti, presidente di Stelle nello Sport e figlio di Gian Luigi che è stato anche vicepresidente e capo delegazione delle nazionali azzurre della pallavolo, team leader a Los Angeles, nel 1984, quando l’Italia conquistò la prima storica medaglia olimpica (bronzo).

