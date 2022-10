Genoa: concretezza cercasi, ma intanto sono tre le partite consecutive a porta inviolata

Genova. Per la mole di gioco prodotta il piatto sulla bilancia è sempre scarso per il Genoa. Lo 0-0 contro il Cagliari evidenzia che l’unico problema, se così si può chiamare, è sempre quello: serve una maggiore concretezza, un po’ più di cinismo al posto della leziosità di alcune giocate che sono comunque belle da vedere, ma poco efficaci, e un pizzico di fortuna in più (ancora un palo colpito). L’esempio principe è quello di Gudmundsson: devastante nel primo tempo, un gol negato dal portiere avversario, uno dal palo, ma anche accelerazioni che potevano essere sfruttate meglio. Se poi ci si mettono gli stessi giocatori rossoblù a respingere i tentativi, uno anche a botta sicura, le cose si fanno ancora più difficili. Del resto il Cagliari ha concluso la partita con zero tiri in porta.

Certo è che rispetto all’ultima partita casalinga contro il Modena il salto di qualità è stato notevole e anche Blessin ne è consapevole. Occorre solo avere pazienza in un campionato lungo e soprattutto dove si ha la nomea di favorita del torneo.

» leggi tutto su www.genova24.it