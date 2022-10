Gratarola, nuovo assessore alla Sanità: “Priorità? Ridurre le liste d’attesa e trovare personale”

Genova. “Lasciatemi almeno guardare le carte, non ho ancora la delega“. Esordisce così al telefono Angelo Gratarola, fresco di designazione – di nomina ufficiale non si può ancora parlare – ad assessore alla Sanità della Regione Liguria. Poi però mostra di avere le idee chiare: “Le priorità? I primi problemi da affrontare sono l’abbattimento delle liste d’attesa e la carenza di personale. Bisogna trovare un modo per garantire i servizi”.

Gratarola, attuale direttore dell’unità operativa di Anestesia e rianimazione e direttore del dipartimento di emergenza dell’ospedale policlinico San Martino, nonché coordinatore del dipartimento interaziendale regionale dell’Emergenza urgenza di Alisa, è stato in prima linea nella gestione del Covid. “Non ho paura, faccio questo lavoro da 35 anni, il mondo della terapia intensiva forgia chiunque ci sta dentro. Bisogna avere sangue freddo e prendere le decisioni in fretta”.

» leggi tutto su www.genova24.it