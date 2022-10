Albissola Marina. Poteva certo avere conseguenze ben peggiori il rogo che è scoppiato nella tarda serata di ieri, intorno a mezzanotte, ad Albissola Marina.

L’allarme è scattato in via delle Industrie dove le fiamme si sono originate, per cause ancora da accertare, in un appartamento al primo piano di una palazzina. Fuoco e soprattutto fumo, però, si sono ben presto estesi, coinvolgendo gran parte dello stabile.

