Incendio in una palazzina ad Albissola, indagini in corso: si ipotizza un gesto involontario

Albissola Marina. Proseguono le indagini dei carabinieri per fare chiarezza sulle cause che hanno fatto scoppiare l’incendio che la notte scorsa, intorno alla mezzanotte, ha interessato una palazzina ad Albissola Marina, in via delle Industrie, e ferito 12 persone, tra cui due bambini. La via più accreditata sembra essere quella dell’accidentalità: le fiamme potrebbero essere procurate da una sigaretta.

L’incendio ha preso il via al primo piano di un appartamento che dà sulla strada. Fuoco e soprattutto fumo, però, si sono ben presto estesi, coinvolgendo gran parte dello stabile. Immediato l’allarme e tempestivo l’intervento dei vigili del fuoco (con 2 squadre e l’autoscala), del personale medico e sanitario e dei carabinieri (con due pattuglie).

