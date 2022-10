Alassio. Sono tornati gli “Incontri Salutari” al Centro per Anziani “L’Isola che c’è” ad Alassio.

Nei giorni scorsi, grazie alla disponibilità del dottorMassimo Castelli, medico d’emergenza, si è tenuto l’incontro sul tema “I parametri vitali”, ovvero la giusta comunicazione per il soccorso in emergenza: cosa comunicare ai medici di primo soccorso per un concreto aiuto nell’emergenza.

