Lerici ospita la partenza del roadshow di Confeuropa Imprese Africa

Prende il via questo fine settimana da Lerici il roadshow di Confeuropa Imprese Africa, divisione di Confeuropa Imprese che si pone finalità di rappresentanza, tutela e promozione della piccole, medie e grandi imprese e delle professioni aventi sede in Italia o nei Paesi africani, con l’obbiettivo di promuovere e consolidare rapporti economici, sociali, culturali e di cooperazione, nell’ottica di uno sviluppo equo e sostenibile e favorendo la crescita della piccola imprenditoria diffusa africana. Una due giorni a cui prenderanno parte soci, rappresentanti della dirigenza e del Comitato tecnico scientifico che prenderà il via domani, sabato 8 ottobre, ore 11.00, alla sede dei Marinai d’Italia, con i saluti di benvenuto e l’aperitivo con le autorità; si terranno poi due team meeting, nel pomeriggio di sabato e domenica mattina, sempre in Via San Francesco. Presidente di Confeuropa imprese Africa è Giuseppe Alizzio (alla guida anche di Confeuropa imprese nazionale) vice presidente Doriano Ponzi.

“Vogliamo concentrarci nella valorizzazione di grandi iniziative internazionali fra Italia e Africa come opportunità per attuare un cambiamento strutturale – spiegano da Confeuropa Imprese Africa -, basato su innovazione, investimento sul capitale umano e creazione d’impiego, con ricadute positive non solo sull’ambiente ma sulla società nel suo complesso, puntando sulle aree prioritarie: energia , agricoltura, infrastrutture, salute e valorizzazione della biodiversità. L’iniziativa ha un approccio inter istituzionale, prevedendo una cooperazione con partner internazionali, istituzioni panafricane, comunità economiche regionali e Stati membri. Vogliamo rafforzare il ruolo delle piccole e medie imprese facilitando e offrendo servizi e consulenza per l’accesso dei meccanismi al credito. La creazione di un ambiente favorevole agli investimenti è indispensabile per facilitare l’ingresso delle Pmi italiane nei mercati africani, con il loro conseguente contributo ai processi di innovazione già in corso – in particolare quelli nei settori dell’energia e dell’agricoltura – e a uno sviluppo sinergico tra Ue e Africa”.

Tra gli obbiettivi di Confeuropa Imprese Africa, la realizzazione di un ‘Manifesto Lerici’ propedeutico all’organizzazione di un convegno annuale primaverile dedicato al rapporto tra Italia e Africa, con la partecipazione di studiosi e imprenditori. Immaginando altresì, in occasione dell’iniziativa, di far partire due barche a vela verso la Sicilia, dove Confeuropa ha visto la luce, quindi verso le coste africane, disegnando un legame legame tra le due sponde del Mediterraneo.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com