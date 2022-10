Sabato 8 ottobre la galleria libreria Golfo dei Poeti di Via Fiasella a Sarzana ospiterà il cantante e suonatore di chitarra italo-francese Vincent Tondo. Il tema dell’evento è ispirato dalla donna che unisce e costruisce e dal suo ruolo di mamma, imprenditrice e creatrice di progetti per la società. Nel contesto della sua performance artistica, Tondo metterà in scena il suo canto “It`s a song for today all my life”, presentato per la prima volta sui passi di Fabrizio De André il 7 settembre scorso a Cristina Ponzanelli, Sindaca della città di Sarzana. Vincent Tondo, interprete anglofono di origine italiana, è stato lanciato dalla Bbc durante la primavera del 1985, con la canzone “Single”. – vedi notice de personne Bibliothèque Nationale de France. – Vincent Tondo è circondato da musicisti che appartengono al mondo del cinema e della canzone trait d’union tra Parigi e Roma, tra il sud Italia e le Americhe. Per presentare Tondo, è sufficiente conoscere le canzoni e le poesie che canta dall’età di 19 anni. Nel 1978, viene pubblicato a Parigi l’unico 33 giri del gruppo “Never Together”. Tondo è il compositore, l’autore e l’interprete delle canzoni. Il nome del gruppo è un occhiolino a John Lennon che prima di suonare in occasione del “Live Peace” in Toronto nel 1969, precisa al pubblico che è la prima volta che suona con la band, senza fare nessuna prova: we never play together before. L’originalità del suo spettacolo si deve al fatto che egli canta in tre lingue diverse, il francese, l’italiano e l’inglese e soprattutto alla sua abilita nel mescolare i dialetti del nord e quelli del sud e nell’utilizzare diversi livelli di linguaggio.

L’articolo L’italo-francese Vincent Tondo in concerto alla galleria libraria ‘Golfo dei Poeti’ proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com