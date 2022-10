Pastorino (Linea Condivisa): “Pazienti soli in pronto soccorso, importante riaprire le visite”

Genova. Su tutto il territorio regionale, in particolare a Genova, “arrivano segnalazioni di abbandono dei pazienti in attesa del ricovero nei pronto soccorso”. Lo dice Gianni Pastorino, consigliere di Linea Condivisa in consiglio regionale.

“È una situazione che ho segnalato almeno altre due volte in questi mesi – sottolinea Pastorino -. Nonostante la situazione pandemica e l’enorme impegno del personale sanitario, credo sia importante garantire visite ospedaliere alle fasce più deboli, nel rispetto di tutte le cautele sanitarie, sia per il personale ospedaliero che per i pazienti e gli accompagnatori. Molti anziani, in attesa di ricevere visite mediche all’interno del pronto soccorso, restano soli ed isolati per ore. Si tratta di persone che, nell’arco delle ore di attesa, devono prendere medicinali oppure hanno bisogno di andare in bagno”.

