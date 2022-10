Rugby/ Pro Recco aspetta Noceto senza paura

Dall’ufficio stampa della Pro Recco Rugby

Dopo la bella prestazione di Milano, positiva sul piano del gioco e dei progressi ma purtroppo non per il punteggio (34-25, 5-0), la Tossini Pro Recco Rugby attende l’esordio “casalingo” al Carlini-Bollesan di Genova, dove arriverà il forte Noceto, capace di sconfiggere di misura Biella nella prima giornata di campionato. I parmensi sono una vecchia conoscenza dei biancocelesti, che hanno affrontato tante volte in passato, sempre in scontri molto accesi. Le due squadre ora non si incontravano però da qualche anno, a causa della suddivisione territoriale della Serie A.

