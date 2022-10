Savona Calcio. Il punto di Umberto Maddalena e di mister Frumento tra società e campo

Savona. Il campionato è iniziato da due domeniche ma il Vecchio Delfino non ha ancora trovato la completa pace. Perché se il campo pare essere un’isola felice, dove i giocatori biancoblù stanno dando anima e cuore per i propri colori, ciò che succede fuori è tutt’altro che tranquillo.

La questione Bacigalupo ormai è da tempo uno degli argomenti più importanti nella sfera del Savona Calcio. Dopo settimane di distanza, il Comune sembrerebbe voler cambiare rotta. Queste le dichiarazioni dell’assessore allo sport, Francesco Rossello: “Nelle prossime settimane pubblicheremo una manifestazione d’interesse per verificare se ci sono soggetti interessati a concorrere alla gestione dello stadio a queste condizioni. In caso di esito positivo realizzeremo i lavori e pubblicheremo il bando per l’affidamento in gestione”.

» leggi tutto su www.ivg.it