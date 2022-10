Savona, in Unione Industriali la consegna degli “Europass Diploma Supplement” degli studenti del corso ITS 6

Savona. Si è tenuta oggi presso la sede di Unione Industriali di Savona la cerimonia di consegna degli Europass Diploma Supplement ai diplomati 2022 della sesta edizione del corso di tecnico superiore per l’approvvigionamento energetico e la costruzione di impianti con specializzazione in efficientamento energetico nelle applicazioni industriali “industria 4.0”.

Il corso ITS 6 ha diplomato nove studenti in un biennio che è stato caratterizzato dalla pandemia Covid-19 che ha comunque permesso agli studenti di frequentare i corsi al Campus di Savona, i laboratori al Ferraris-Pancaldo di Savona e gli stages in azienda. Tutti e nove gli studenti ora lavorano e questo è la più bella soddisfazione anche per le famiglie che li hanno supportati. Il loro impegno in giornate difficili insieme a quello dei docenti e dello staff ITS è la migliore ricompensa della fatica e di tutte le difficoltà superate in questi due anni.

» leggi tutto su www.ivg.it