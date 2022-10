Verso Monza-Spezia, oltre 700 spezzini hanno già il biglietto in tasca

Quattro pullman in partenza e il solito torpedone di auto per una trasferta che non si vedeva ai tempi della serie C. Al “Brianteo” si gioca domenica alle 15 e gli spezzini non mancheranno di sostenere Gyasi e compagni: a due giorni dalla partita sono 717 i tagliandi venduti ma c’è ancora tempo per migliorare il dato visto che la prevendita rimarrà attiva fino alle 19 di sabato 8 ottobre. I biglietti potranno essere acquistati al prezzo intero di € 20 online, attraverso il sito di Vivaticket, cliccando qui, oppure presso i punti vendita Vivaticket abilitati. Questa mattina intanto si è riunito il Gos per valutare i dettagli della trasferta in coordinazione con le due questure.

