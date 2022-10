Vino, nuovo bando da 90mila euro per investimenti nelle cantine liguri

Liguria. Dopo il successo dello scorso anno è stato riproposto il bando da 90 mila euro, con possibilità di incremento nel caso di numerose richieste, per investimenti di migliorie sulle cantine dei viticoltori liguri.

La delibera è stata approvata in Giunta su proposta del vice presidente e assessore regionale all’Agricoltura Alessandro Piana: “Regione Liguria continua a puntare su un asset strategico per il nostro territorio, valorizzando i prodotti d’eccellenza. La spesa minima per ogni domanda è pari a 2.500 euro ma la spesa massima è stata aumentata da 25.000 euro e a 30.000 euro– spiega il vice presidente Piana -, con il contributo che garantisce la copertura del 40% dei costi affrontati per l’acquisto di impianti fissi e/o macchinari e/o attrezzature mobili nuove per la vinificazione, la conservazione e lo stoccaggio dei vini a DOP e IGP”.

