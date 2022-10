Lunedì 17 ottobre inizieranno i corsi annuali di lingua tedesca organizzati dall’Associazione Culturale Italo-Tedesca. I corsi sono articolati in vari livelli da quello base per principianti assoluti a quello per progrediti e prevedono due ore di lezione settimanali.

Un ulteriore corso per principianti al sabato mattina verrà eventualmente attivato al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. E’ possibile su richiesta l’attivazione di corsi individuali e semi-individuali. Per i non principianti è previsto un test di ingresso gratuito. L’offerta dei corsi prevede accanto ai corsi in presenza anche percorsi in modalità online.

Acit, partner del Goethe-Institut, è sede di esame autorizzata per le certificazioni del Quadro di riferimento europeo. Tali certificati sono riconosciuti e apprezzati in Italia e all’estero nell’ambito dell’economia, del commercio, del turismo oltre che ai fini degli studi universitari. Per informazioni e iscrizioni online: info@acitlaspezia.it anche per appuntamenti in sede.

I Soci di Confindustria, Confartigianato, Cna, i dipendenti delle Aziende affiliate e i loro familiari, inoltre i dipendenti della Marina Militare e i loro familiari usufruiscono di riduzioni sul costo dei corsi collettivi annuali. Il programma culturale proposto dall’Acit, che è organizzato in collaborazione con il Comune e con scuole ed istituzioni cittadine, l’impegno nell’ambito del gemellaggio che lega i Comuni della Spezia e di Bayreuth, la biblioteca italo-tedesca che fa parte del Sistema Bibliotecario Urbano ed è ospitata nella sede di via Manin 27, i progetti web pubblicati sul sito www.acitlaspezia.it vanno ad integrare ed arricchire l’offerta dei corsi, con l’intenzione di proporre un quadro attuale della realtà tedesca in dialogo con quella italiana ed europea. Si ricorda infine che nel 2023 l’ACIT celebrerà il cinquantesimo anniversario dalla fondazione.

L’articolo Acit, corsi e iniziative con l’associazione italo-tedesca proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com