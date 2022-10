Acqua salata ad Andora, il sindaco scrive a Rivieracqua: “Riduzioni in bolletta e ristoro dei danni subiti”

Andora. Una media di 20 rotture a settimana sulle condotte dell’acquedotto gestite da Rivieracqua. Il cuneo salino danneggia le tubazioni, ma il Comune per legge non può intervenire direttamente sulla rete dal 2016. E’ la situazione espressa dal sindaco di Andora, Mauro Demichelis che ha inviato una nuova pec a Rivieracqua e al Commissario dell’Ato Idrico Imperiese, Gaia Checcucci, in cui sollecita fermamente un incontro con i cittadini, un riscontro alle richeste di riduzioni in bolletta e ristoro dei danni patiti, oltre ad evidenziare che il “silenzio di Rivieracqua non può che inasprire gli animi degli utenti”.

“Eppure la comunità di Andora, ha garantito a Rivieracqua, oltre agli introiti della bollettazione, che non so quanti cittadini continueranno a pagare, 4 milioni di euro per la realizzazione della nuova condotta del Roja, fondi vincolati anche per le manutenzioni straordinarie – ha dichiarato il primo cittadino di Andora – Al disagio prolungato patito da residenti e turisti, si aggiunge l’indifferenza di Rivieracqua verso gli utenti. Ho inviato al gestore Imperiese dell’acquedotto e all’Ato idrico, un nuovo e fermo invito a venire sul territorio e a discutere con l’Amministrazione e i cittadini l’azzeramento delle bollette e il ristoro dei danni subiti. La società per ora si è limitata a trasmettere all’Asl, Regione e Ato una relazione in cui evidenzia che i nostri pozzi hanno patito più di altri la prolungata siccità per le caratteristiche naturali delle vallata. Questo non può essere un alibi per non riconoscere agli andoresi il diritto al confronto per la scelta delle modalità di ristoro dei danni subiti per altro già ben evidenziate dalle associazioni a tutela dei consumatori al cui lavoro assicuriamo il nostro appoggio come già confermato nella riunione pubblica del 29 settembre“.

